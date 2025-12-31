 20.478

Silvester-Schnee sorgt für Chaos auf A4 und A17: Lkw kracht gegen Tunnelwand

Auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz sorgt ein verunfalltes Paketauto für Stau.

Von Malte Kurtz

Dresden - Auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz sorgte ein verunfalltes Paketauto für Stau. Auf der A17 schleuderte derweil ein Lastwagen gegen das Mauerwerk des Tunnels Altfranken.

Sowohl auf der A4 als auch auf der A17 brauchten Autofahrer aufgrund des Schneefalls am Mittwoch Geduld.

Gegen 12 Uhr stellte sich zunächst ein Paketauto zwischen dem Anschlussstellen Dreieck Dresden-Nord und Hermsdorf in Fahrrichtung Bautzen quer, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Aufgrund des Unfalls mussten Verkehrsteilnehmer hier mit Stau rechnen.

Der Polizeisprecher betonte zudem, dass der pünktlich zu Silvester einsetzende Schnee für eine Reihe von quergestellten Fahrzeugen auf dem Asphalt sorgt, auch auf der A17.

Dort blockierte ein Lastwagen die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt.

Laster knallt auf A17 gegen Tunnelwand

Der Lastwagen wurde schwer beschädigt, konnte aber noch aus eigener Kraft auf den Standstreifen fahren.

Gegen 12.25 Uhr war der Lkw-Fahrer mit seinem tonnenschweren Gefährt im Tunnel Altfranken ins Schleudern geraten und gegen das Mauerwerk gekracht, erklärte der Polizeisprecher gegenüber TAG24 später am Nachmittag.

Die Fahrbahn in Richtung Prag musste deshalb für circa 40 Minuten voll gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Obwohl Bildaufnahmen vom Unfallort ein vor allem an der Front schwer beschädigtes Fahrzeug zeigen, konnte der Laster noch eigenständig auf den Standstreifen manövrieren.

Auch zwischen Pirna und Bahretal sorgte ein Unfall mit Lkw-Beteiligung zwischenzeitlich für Verkehrseinschränkungen auf der Fahrbahn in Richtung Tschechien.

Erstmeldung vom 31. Dezember, 13.14 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.13 Uhr.

