Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A4

Ein Unfall auf der A4 am Freitagvormittag sorgt für großes Verkehrsaufkommen bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau).

Von Sarah Fuchs

Der Audi hinterließ eine 150 Meter lange Ölspur.  © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 10.35 Uhr.

Eine Audi-Fahrerin war auf der Autobahn in Richtung Erfurt unterwegs, als sie zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal aus bisher noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam.

Dort krachte sie gegen die Leitplanke und kam erst etwa 100 Meter vor einer Baustelle auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Die Fahrerin und eine weitere Insassin wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.

Audi muss nach Unfall auf A4 abgeschleppt werden

Kilometerlanger Stau auf der A4.
Kilometerlanger Stau auf der A4.  © Andreas Kretschel

Die Freiwillige Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal kam ebenfalls zum Einsatz. Auf einer Strecke von etwa 150 Metern war Öl ausgelaufen. Die Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an.

Der Audi wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die A4 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Verkehr über den Standstreifen am Unfall vorbeigeleitet werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Bereits am Donnerstagabend krachte es nur einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Ein Renault-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach.

Titelfoto: Andreas Kretschel

