Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A4

Hohenstein-Ernstthal - Ein Unfall auf der A4 am Freitagvormittag sorgt für großes Verkehrsaufkommen bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ).

Der Audi hinterließ eine 150 Meter lange Ölspur. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 10.35 Uhr.

Eine Audi-Fahrerin war auf der Autobahn in Richtung Erfurt unterwegs, als sie zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal aus bisher noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam.

Dort krachte sie gegen die Leitplanke und kam erst etwa 100 Meter vor einer Baustelle auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Die Fahrerin und eine weitere Insassin wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.