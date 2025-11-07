Unfall auf A4: Renault kommt von Straße ab und überschlägt sich

Hohenstein-Ernstthal - Bei einem Unfall am späten Donnerstagabend auf der A4 hatte ein Renault-Fahrer großes Glück und wurde nur leicht verletzt.

Der Renault überschlug sich und landete auf dem Dach. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei mitteilte, war der 23-Jährige gegen 23 Uhr auf der Autobahn in Richtung Erfurt unterwegs.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam er kurz vor Hohenstein-Ernstthal nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Trotz der Schwere des Unfalls kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Er wurde dennoch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Renault wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Laut Polizeiangaben liegt der Sachschaden bei etwa 9000 Euro.