01.08.2023 16:48 Nach Lkw-Crash auf A4 in Thüringen: Vollsperrung aufgehoben!

Auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main bei Eisenach ist am Dienstag ein Lkw umgekippt. Die Vollsperrung wurde am späten Nachmittag aufgehoben.

Von Carsten Jentzsch

Eisenach - Auf der A4 bei Eisenach in Fahrtrichtung Frankfurt am Main ist am Dienstag ein Lkw umgekippt. Es kam zu einer stundenlangen Vollsperrung.

Der Unfall auf der A4 zog eine stundenlange Vollsperrung mit sich. © Christian Schuchardt Wie die Polizei mitteilte, konnte die Vollsperrung um 15.45 Uhr aufgehoben werden. Die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten seien abgeschlossen. Aktuell löst sich der neun Kilometer lange Rückstau auf, erklärten die Beamten am Nachmittag. Auf der Umleitungsstrecke komme es aber nach wie vor zu "erheblichen" Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wurde seit 9 Uhr an der Anschlussstelle Eisenach/Ost ab- und umgeleitet. Von dort aus sollten die Verkehrsteilnehmer der ausgeschilderten U46 bis zur Anschlussstelle Eisenach/West folgen. Hier hätte man dann wieder auf die Autobahn auffahren können. Bei dem Unfall wurde auch der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen. Der Diesel verteilte sich auf der gesamten Fahrbahn, bis in den angrenzenden Böschungsgraben.

