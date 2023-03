Gefälschte Papiere, Auto zur Fahndung ausgeschrieben: Citroën-Fahrer flüchtet nach Unfall auf A4

Rossau - Ein Citroën-Fahrer (37) ist am Dienstagmittag nach einem Unfall auf der A4 bei Rossau zu Fuß abgehauen.

(Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, passierte der Unfall gegen 12.30 Uhr in der Auffahrt der Anschlussstelle Hainichen in Fahrtrichtung Chemnitz. Der Citroën geriet ins Schleudern und stieß erst gegen die Leitplanke und schleuderte dann über die Autobahn auf die rechte Fahrspur.

"Dort kollidierte der Citroën mit einem Sattelzug Scania (Fahrer: 40), bevor das Fahrzeug in der Auffahrspur quer zur Fahrbahn stehen blieb. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Statt sich nach dem Unfall um alles Nötige zu kümmern, flüchtete der 37-Jährige vom Unfallort. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung im Bereich des Tatortes ein, bei der auch ein Fährtenhund zum Einsatz kam. Dadurch konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden.

"Bei dem Mann wurde auch der Autoschlüssel festgestellt. Er war augenscheinlich unverletzt, stellte sich aber dennoch einem Arzt vor - zur Blutentnahme", teilte die Polizeisprecherin mit.