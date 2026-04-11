Schock-Fund nahe A4: Menschlicher Kopf in der Nähe eines Waldwegs entdeckt

Wenden (Nordrhein-Westfalen) - Erneuter Schock-Fund im Landkreis Olpe! Demnach ist in der Nähe der A4 der Kopf einer Frau entdeckt worden. Dieser könnte zur Leiche einer Frau gehören, die man bereits im vergangenen Jahr gefunden hat.

In der Nähe eines Waldweges nahe der A4 wurde ein menschlicher Kopf gefunden. © Berthold Stamm/dpa

Wie der Polizei berichtet, hätten Teilnehmer einer Müllsammelaktion am Samstagmittag (11. April) den Kopf in der Nähe eines Wanderwegs gefunden. Demnach sei es möglich, dass das Körperteil an der nahen A4 abgelegt worden sei.

Möglich sei es, dass der Kopf zur Leiche einer 32-jährigen Frau aus Eritrea gehöre, die Ende November in einem Waldstück bei Monreal im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz entdeckt wurde.

Bereits Mitte November hatten Beamte der Autobahnpolizei die Hände der Frau auf der A45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und der Anschlussstelle Freudenberg entdeckt.

Anfang Februar hatten die Behörden den dringend tatverdächtige Lebensgefährten (41) festgenommen.

Der 41-Jährige hatte sich zuvor nach Äthiopien abgesetzt, wo er sich seit Ende November allerdings auf Veranlassung der lokalen Behörden in Verwahrung befand.