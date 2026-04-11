Schock-Fund nahe A4: Menschlicher Kopf in der Nähe eines Waldwegs entdeckt

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- Erneuter Schock-Fund im Landkreis Olpe! Demnach ist in der Nähe der A4 der Kopf einer Frau entdeckt worden.

Wenden (Nordrhein-Westfalen) - Erneuter Schock-Fund im Landkreis Olpe! Demnach ist in der Nähe der A4 der Kopf einer Frau entdeckt worden. Dieser könnte zur Leiche einer Frau gehören, die man bereits im vergangenen Jahr gefunden hat.

In der Nähe eines Waldweges nahe der A4 wurde ein menschlicher Kopf gefunden.
In der Nähe eines Waldweges nahe der A4 wurde ein menschlicher Kopf gefunden.  © Berthold Stamm/dpa

Wie der Polizei berichtet, hätten Teilnehmer einer Müllsammelaktion am Samstagmittag (11. April) den Kopf in der Nähe eines Wanderwegs gefunden. Demnach sei es möglich, dass das Körperteil an der nahen A4 abgelegt worden sei.

Möglich sei es, dass der Kopf zur Leiche einer 32-jährigen Frau aus Eritrea gehöre, die Ende November in einem Waldstück bei Monreal im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz entdeckt wurde.

Bereits Mitte November hatten Beamte der Autobahnpolizei die Hände der Frau auf der A45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und der Anschlussstelle Freudenberg entdeckt.

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Anfang Februar hatten die Behörden den dringend tatverdächtige Lebensgefährten (41) festgenommen.

Der 41-Jährige hatte sich zuvor nach Äthiopien abgesetzt, wo er sich seit Ende November allerdings auf Veranlassung der lokalen Behörden in Verwahrung befand.

Staatsanwaltschaft Bonn stellt Auslieferungsersuch an die äthiopischen Ermittler

Die Ermittlungen der Behörden dauern an.
Die Ermittlungen der Behörden dauern an.  © Berthold Stamm/dpa

Daraufhin stellte die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft Bonn ein Auslieferungsersuchen an die äthiopischen Ermittler - mit Erfolg.

Um den Tatverdächtigen nach Deutschland zu bringen und an die deutsche Justiz zu übergeben, reisten Ermittler der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft in das ostafrikanische Land.

Das 32-jährige Opfer lebte in einer Flüchtlingsunterkunft in Bonn. Diese hatte sie in den frühen Morgenstunden des 16. Novembers verlassen.

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Wo und wann genau sie getötet wurde, ist bislang jedoch noch unklar. Die Behörden ermitteln jedoch weiter, doch die Ermittlungen dauern noch an.

Weitere Auskünfte will man aber aktuell nicht erteilen.

Titelfoto: Berthold Stamm/dpa

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