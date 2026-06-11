Schwerer Unfall nach Reifenplatzer? Audi kracht auf A4 in Leitplanke

Hainichen - In der Nacht zu Donnerstag ist es auf der A4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) zu einem schweren Unfall gekommen.

Der Audi ist in der Nacht zu Donnerstag auf der A4 mehrfach in die Leitplanke gefahren. © Jan Härtel/Chempic

Der Unfall passierte gegen Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Hainichen und Frankenberg in Fahrtrichtung Erfurt.

Ein Audi-Fahrer kam vermutlich wegen eines Reifenplatzers von der Fahrbahn ab und krachte dann mehrfach gegen die Leitplanke, bevor der Audi zum Stehen kam.

Die beiden Insassen wurden nach ersten Informationen bei dem Unfall verletzt.