Silvester-Schnee bringt Stau: Paketauto blockiert A4 zwischen Dresden und Görlitz

Dresden - Auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz sorgt ein verunfalltes Paketauto für Stau. Auch auf der A17 brauchen Autofahrer am Mittwoch Geduld.

Das winterliche Wetter sorgte am Mittwoch für einige Unfälle auf Sachsens Autobahnen. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Der Kleintransporter stellte sich gegen 12 Uhr zwischen dem Anschlussstellen Dreieck Dresden-Nord und Hermsdorf in Fahrrichtung Bautzen quer, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Aufgrund des Unfalls müssen Verkehrsteilnehmer hier mit Einschränkungen rechnen. Laut ADAC besteht Staugefahr.

Die Polizei ist gegenwärtig vor Ort.

Details zum Unfallhergang, zum Sachschaden oder zu möglichen Verletzten lagen derweil noch nicht vor.

Der Polizeisprecher betonte zudem, dass der pünktlich zu Silvester einsetzende Schnee für eine Reihe von quergestellten Fahrzeugen auf dem Asphalt sorgt, auch auf der A17.