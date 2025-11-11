Todes-Drama auf A4: Autofahrer rast in Stauende und stirbt

Görlitz - Auf der A4 bei Görlitz , kurz hinter der polnischen Grenze, ist es am Dienstagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen!

Zwei der drei beteiligten Autos - völlig zerfetzt am Unfallort auf der A4. © Danilo Dittrich

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bekannt gab, ging gegen 12.55 Uhr eine Meldung bei den Behörden ein. Auf der Fahrbahn in Richtung Bautzen waren drei Autos kollidiert.

Nach ersten Angaben übersah ein männlicher Autofahrer aus Polen einen Stau hinter der Grenze zu Deutschland und raste auf ein Auto auf. Dabei schob er dieses auf ein weiteres Fahrzeug.

Der mutmaßliche Unfallverursacher verstarb. Der Fahrer des mittleren Autos erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Über weitere verletzte Personen lagen noch keine Angaben vor.

Deutsche und polnische Rettungskräfte, ein Rettungshubschrauber sowie ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und THW befanden sich vor Ort. Der Einsatz dauerte auch am Nachmittag noch an und soll noch einige Zeit in Anspruch nehmen.