Tödlicher Unfall auf A4: Mann (†39) aus Lastwagen geschleudert

Bad Hersfeld/Herleshausen - Ein Lastwagen krachte ungebremst in ein Stauende: Für einen 39-jährigen Mann endete der Unfall auf der A4 in Osthessen tödlich!

Ein Mann starb, ein weiterer Mann wurde schwer verletzt: Die A4 wurde am Dienstagnachmittag nach einem Unfall bei Herleshausen voll gesperrt. (Symbolfoto) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Patrick Pleul/dpa

Der Crash ereignete sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr nahe der Anschlussstelle Herleshausen östlich von Bad Hersfeld, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 39 Jahre alter Mann mit einem Lkw auf der Autobahn unterwegs. Mit im Führerhaus saß ein ebenfalls 39-jähriger Beifahrer.

Der Fahrer übersah laut Polizei offenbar das Ende eines Staus: Der Lkw krachte "mit hoher Geschwindigkeit" in das Heck eines stehenden Lastwagens.

Durch den Aufprall wurde der 39-jährige Fahrer schwer verletzt. Der Beifahrer wurde aus dem Fahrerhaus geschleudert und tödlich verwundet, er starb noch an der Unfallstelle.