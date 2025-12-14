Tödlicher Unfall auf der A4: Fahrbahn in Richtung Dresden voll gesperrt

Dresden - Tragisches Unglück auf der A4 am Sonntagabend: Kurz vor 20 Uhr ereignete sich zwischen der Raststätte Dresdner Tor Süd und dem Dreieck Dresden-West ein tödlicher Unfall.

Seit dem Unglück bildet sich auf der A4 ein langer Stau. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ging der Notruf um 19.59 Uhr ein. Zum genauen Unfallhergang konnte sie zunächst keine genaueren Angaben machen.

Die tödlich verletzte Person soll aber bei dem Unfall eingeklemmt worden sein, so ein Polizist.



