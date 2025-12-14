8.667
Tödlicher Unfall auf der A4: Fahrbahn in Richtung Dresden voll gesperrt
Dresden - Tragisches Unglück auf der A4 am Sonntagabend: Kurz vor 20 Uhr ereignete sich zwischen der Raststätte Dresdner Tor Süd und dem Dreieck Dresden-West ein tödlicher Unfall.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ging der Notruf um 19.59 Uhr ein. Zum genauen Unfallhergang konnte sie zunächst keine genaueren Angaben machen.
Die tödlich verletzte Person soll aber bei dem Unfall eingeklemmt worden sein, so ein Polizist.
Die A4 musste deshalb laut den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen in Richtung Dresden voll gesperrt werden.
Entsprechend bildete sich am Abend ein langer Stau.
