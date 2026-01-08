 559

Trümmerfeld und Vollsperrung nach heftigem Unfall auf A4

Ein heftiger Unfall legt seit Donnerstagnachmittag die A4 zwischen Dresden und Görlitz lahm.

Von Malte Kurtz

Ein heftiger Unfall legt seit Donnerstagnachmittag die A4 zwischen Dresden und Görlitz lahm.

Die A4 in Fahrtrichtung Görlitz musste voll gesperrt werden. In Richtung Dresden ging es nur über eine der zwei Fahrspuren weiter.
Seit circa 14 Uhr sorgt ein Zusammenstoß zwischen LKW und PKW zwischen Pulsnitz und Ohorn für massive Verkehrseinschränkungen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Weitere Details zum Unfallgeschehen waren derweil noch nicht bekannt.

Die Fahrbahn in Richtung Görlitz musste unterdessen voll gesperrt werden.

Die Gegenspur war nur noch halbseitig befahrbar.

Das Auto wurde schwer beschädigt.
Die Ladung des Lasters landete auf der Straße.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie ein zerstörtes Auto in der zerbeulten Mittelleitplanke hängt, während die Ladung des querstehenden Lasters auf dem Asphalt verteilt liegt.

