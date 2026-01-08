559
Trümmerfeld und Vollsperrung nach heftigem Unfall auf A4
Pulsnitz - Ein heftiger Unfall legt seit Donnerstagnachmittag die A4 zwischen Dresden und Görlitz lahm.
Seit circa 14 Uhr sorgt ein Zusammenstoß zwischen LKW und PKW zwischen Pulsnitz und Ohorn für massive Verkehrseinschränkungen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.
Weitere Details zum Unfallgeschehen waren derweil noch nicht bekannt.
Die Fahrbahn in Richtung Görlitz musste unterdessen voll gesperrt werden.
Die Gegenspur war nur noch halbseitig befahrbar.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie ein zerstörtes Auto in der zerbeulten Mittelleitplanke hängt, während die Ladung des querstehenden Lasters auf dem Asphalt verteilt liegt.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/rico loeb