Überfahrt gesperrt: Lkw auf A4 nahe Dresden verunglückt

Wichtige Autobahnverbindung zeitweise dicht! Am Dienstagmittag verunglückte am Dreieck Nossen ein Lkw.

Von Maximilian Schiffhorst

Ein Lkw landete am Dienstagmittag am Dreieck Nossen im Graben.
Ein Lkw landete am Dienstagmittag am Dreieck Nossen im Graben.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wollte ein 55-Jähriger mit seinem DAF-Sattelzug von der A14 auf die A4 fahren, wobei er gegen 13 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich plötzlich auf die Seite kippte und an der Böschung zum Liegen kam.

"Der Mann blieb unverletzt", so ein Sprecher.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nossen waren im Einsatz und pumpten den Diesel ab, berichtete ein Fotoreporter. Die Überfahrt in Richtung Dresden sei dabei zunächst für rund zwei Stunden gesperrt gewesen.

Später hätte der über fünf Kilometer aufgestaute Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden können.

Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt.
Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt.  © Roland Halkasch
Etwa zwei Stunden lang ging auf der Überfahrt von der A14 auf die A4 nichts mehr.
Etwa zwei Stunden lang ging auf der Überfahrt von der A14 auf die A4 nichts mehr.  © Roland Halkasch

Den Angaben des Reporters zufolge war der Auflieger mit Kokosnüssen und Ananas beladen. Ein Abschleppdienst kümmere sich um die Bergung.

Titelfoto: Roland Halkasch

