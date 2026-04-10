Unfall am frühen Morgen: A4 zeitweise voll gesperrt

Gera - Auf der A4 in Thüringen hat es am Freitagmorgen gekracht. Involviert waren mehrere Fahrzeuge.

Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst waren vor Ort. © Björn Walther bw.pictures - Medienproduktion

Zwischen den Anschlussstellen Kreuz Gera und Gera-Langenberg in Fahrtrichtung Eisenach war laut Polizeiangaben ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen.

Demnach war gegen 4 Uhr das Fahrzeug gegen den Tank eines Sattelzuges gekracht. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass ein Rad des Autos samt Achsteilen herausgerissen worden war. Rund 300 Meter nach der Kollision war das Fahrzeug zum Stehen gekommen. Zwei weitere Autos waren hierbei durch herumliegende Fahrzeugteile beschädigt worden.

Verletzt wurden den Informationen nach niemand. Allerdings liefen rund 400 Liter Diesel aus und verteilten sich auf allen drei Fahrstreifen auf einer Länge von etwa 150 Metern.

Die A4 musste zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.