Unfall auf A4 in Mittelsachsen: Transporter kracht gegen Lkw

Frankenberg - Crash auf der A4 bei Frankenberg ( Landkreis Mittelsachsen ) am Mittwochabend!

Der Transporter wurde durch den Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. © EHL Media/Dietmar Thomas

Gegen 22.45 Uhr krachte es zwischen dem Rastplatz Rossauer Wald und der Anschlussstelle Frankenberg gewaltig: Ein Mercedes-Transporter knallte gegen das Heck eines Lasters.



Dabei wurde der Transporter erheblich beschädigt: Die Front war völlig eingedellt, zudem zersplitterte die Frontscheibe.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Der rechte Fahrstreifen der A4 in Richtung Erfurt musste gesperrt werden.

Laut Polizei wurde der Mercedes-Fahrer (45) vom Rettungsdienst behandelt, blieb aber unverletzt. Auch der Lkw-Fahrer (37) kam ohne Verletzungen davon.

