Unfall auf A4 in Mittelsachsen: Transporter kracht gegen Lkw
Frankenberg - Crash auf der A4 bei Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) am Mittwochabend!
Gegen 22.45 Uhr krachte es zwischen dem Rastplatz Rossauer Wald und der Anschlussstelle Frankenberg gewaltig: Ein Mercedes-Transporter knallte gegen das Heck eines Lasters.
Dabei wurde der Transporter erheblich beschädigt: Die Front war völlig eingedellt, zudem zersplitterte die Frontscheibe.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Der rechte Fahrstreifen der A4 in Richtung Erfurt musste gesperrt werden.
Laut Polizei wurde der Mercedes-Fahrer (45) vom Rettungsdienst behandelt, blieb aber unverletzt. Auch der Lkw-Fahrer (37) kam ohne Verletzungen davon.
"Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 16.000 Euro", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Gegen 23.40 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas