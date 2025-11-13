Unfall auf A4 in Mittelsachsen: Transporter kracht gegen Lkw

Auf der A4 bei Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) krachte es am Mittwochabend: Ein Transporter stieß mit einem Lkw zusammen.

Von Julian Winkler

Frankenberg - Crash auf der A4 bei Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) am Mittwochabend!

Der Transporter wurde durch den Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Gegen 22.45 Uhr krachte es zwischen dem Rastplatz Rossauer Wald und der Anschlussstelle Frankenberg gewaltig: Ein Mercedes-Transporter knallte gegen das Heck eines Lasters.

Dabei wurde der Transporter erheblich beschädigt: Die Front war völlig eingedellt, zudem zersplitterte die Frontscheibe.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Der rechte Fahrstreifen der A4 in Richtung Erfurt musste gesperrt werden.

Laut Polizei wurde der Mercedes-Fahrer (45) vom Rettungsdienst behandelt, blieb aber unverletzt. Auch der Lkw-Fahrer (37) kam ohne Verletzungen davon.

"Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 16.000 Euro", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Gegen 23.40 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas

