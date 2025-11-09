Nächtliche Brandserie: Wütet ein Feuerteufel in Mittelsachsen?

Döbeln - Offenbar hält ein Feuerteufel Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ) in Atem! Am Wochenende brannten mehrere Container in der Stadt. Höhepunkt der Feuerserie war ein Brand in einer Gartenanlage - eine Laube fackelte komplett ab. Der Sachschaden geht in die Tausende.

Die Döbelner Feuerwehr hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun: In der Stadt wurden mehrere Brände gelegt. (Symbolbild) © 123RF/hypedesk

In der Nacht zu Samstag der erste Brand: Gegen 2.20 Uhr fingen zwei Altpapier-Container in der Straße der Jugend Feuer. Offenbar wurden sie angezündet.

"Beide Abfallbehälter brannten nieder, eine angrenzende Steinmauer wurde leicht beschädigt", so eine Polizeisprecherin. Sachschaden: 1000 Euro.

In der Nacht auf Sonntag ging der Ärger weiter. Kurz vor Mitternacht brannte es im Inneren eines Altkleidercontainers an der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Gegen 3.15 Uhr stand eine Laube in einer Kleingartenanlage in der Straße "Zu den drei Eichen" lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden ist enorm - die Polizei spricht von mehreren Tausend Euro. Ein Brandursachenermittler soll nun klären, wie das Feuer ausbrechen konnte.



Fast zeitgleich, gegen 3.30 Uhr, brannte es im Bernhard-Kretzschmar-Weg. Auch hier wurde ein Abfallcontainer angezündet. Sachschaden: 300 Euro.