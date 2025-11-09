 2.427

Nächtliche Brandserie: Wütet ein Feuerteufel in Mittelsachsen?

In Döbeln (Mittelsachsen) sorgten vier nächtliche Brände am Wochenende für Aufregung - alles deutet auf Brandstiftung hin, die Polizei sucht den Täter.

Von Julian Winkler

Döbeln - Offenbar hält ein Feuerteufel Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) in Atem! Am Wochenende brannten mehrere Container in der Stadt. Höhepunkt der Feuerserie war ein Brand in einer Gartenanlage - eine Laube fackelte komplett ab. Der Sachschaden geht in die Tausende.

Die Döbelner Feuerwehr hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun: In der Stadt wurden mehrere Brände gelegt. (Symbolbild)
Die Döbelner Feuerwehr hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun: In der Stadt wurden mehrere Brände gelegt. (Symbolbild)  © 123RF/hypedesk

In der Nacht zu Samstag der erste Brand: Gegen 2.20 Uhr fingen zwei Altpapier-Container in der Straße der Jugend Feuer. Offenbar wurden sie angezündet.

"Beide Abfallbehälter brannten nieder, eine angrenzende Steinmauer wurde leicht beschädigt", so eine Polizeisprecherin. Sachschaden: 1000 Euro.

In der Nacht auf Sonntag ging der Ärger weiter. Kurz vor Mitternacht brannte es im Inneren eines Altkleidercontainers an der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Gegen 3.15 Uhr stand eine Laube in einer Kleingartenanlage in der Straße "Zu den drei Eichen" lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden ist enorm - die Polizei spricht von mehreren Tausend Euro. Ein Brandursachenermittler soll nun klären, wie das Feuer ausbrechen konnte.

Fast zeitgleich, gegen 3.30 Uhr, brannte es im Bernhard-Kretzschmar-Weg. Auch hier wurde ein Abfallcontainer angezündet. Sachschaden: 300 Euro.

Brände von einer Person gelegt? Polizei prüft Zusammenhänge

Alle vier Brände wurden im Stadtgebiet von Döbeln gemeldet - möglicherweise gibt es Zusammenhänge zwischen den Taten.
Alle vier Brände wurden im Stadtgebiet von Döbeln gemeldet - möglicherweise gibt es Zusammenhänge zwischen den Taten.  © Maik Börner

Verletzt wurde bei den Bränden niemand, Fragen bleiben: Wurden die mutmaßlichen Brandstiftungen von einer Person begangen? Gibt es Zusammenhänge? Die Polizei ermittelt.

Zudem werden Zeugen gesucht: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter der Nummer 03431/6590 entgegen.

Erst vor etwa einem Jahr sorgten mehrere Brandstiftungen für Aufregung in Döbeln: Container brannten, zudem gingen mehrere Autos in Flammen auf. Im Umland geht ebenfalls die Angst vor einem Feuerteufel um - dort brennen immer wieder Strohballen.

