Stau nach Unfall auf A4 Richtung Görlitz: Drei Autos krachen zusammen

Burkau - Wer am Donnerstagabend auf der A4 von Dresden kommend in Richtung Görlitz fahren wollte, brauchte viel Geduld. Denn gegen 19.15 Uhr kollidierten drei Autos auf der linken Spur.

Unter anderem die Gemeindefeuerwehr Burkau half vor Ort mit. © Rocci Klein

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Burkau und Uhyst am Taucher. Laut der Polizeidirektion Görlitz fuhren die drei Fahrzeuge aufeinander auf.

Im mittleren Auto saß eine 34-Jährige, die leicht verletzt wurde. Alle anderen Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Kaum hatte es an der Unfallstelle geknallt, bildete sich ein entsprechender Rückstau, der dazu führte, dass erneut drei Autos auf ziemlich ähnliche Weise ineinander fuhren. Ein Polizist aus Görlitz fasste es etwas konsterniert am Telefon zusammen: "Wie das eben so ist".

Glücklicherweise gab es beim zweiten Unfall keine Verletzten. Auch der Sachschaden fiel mit geschätzten 13.000 Euro etwas geringer aus.