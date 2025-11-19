Zwei Unfälle auf A4 sorgen für Vollsperrung

Hohenstein-Ernstthal - Am Mittwochnachmittag mussten die Einsatzkräfte gleich zu zwei Unfällen auf die A4 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand (Landkreis Zwickau ) ausrücken.

Der Iveco-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war gegen 13.50 Uhr ein 37-jähriger Iveco-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Chemnitz unterwegs.

Dort kam er aus bisher noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ersten Erkenntnissen zufolge ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Nur kurze Zeit später fuhr auf gleicher Höhe ein 80-jähriger Dacia-Fahrer auf einen Lkw auf. Der 80-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Beim zweiten Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.