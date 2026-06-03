Frau übersieht heranrasenden Citroën, dann kracht es: Drei Verletzte nach Unfall auf A46

Erkelenz - Bei einem Unfall auf der A46 bei Erkelenz (Kreis Heinsberg) am Dienstagnachmittag wurden drei Personen verletzt, eine schwer.

Die Polizei sperrte die A46 nach dem Unfall für rund 30 Minuten komplett. (Symbolbild) © David Young/dpa

Eine 43-jährige Frau aus Hückelhoven wollte gegen 17.45 Uhr an der Anschlussstelle Erkelenz-Ost auf den rechten Fahrstreifen in Richtung Heinsberg auffahren.

Dabei habe sie allerdings mutmaßlich das Tempo eines heranfahrenden Wagens unterschätzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

In der Folge kollidierte sie mit dem Citroën. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie anschließend gegen einen Kleinwagen einer 61-Jährigen geschleudert.

Der 40-jährige Citroën-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die beiden Frauen wurden leicht verletzt.