Auto brennt nach Massen-Crash auf der A5: Stau durch Fahrbahn-Sperrung

Homberg (Ohm) - Ein Auto brannte lichterloh: Nach einem Unfall auf der A5 in Mittelhessen wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt am Dienstag gesperrt.

Ein Auto wurde am Dienstag auf der A5 ein Raub der Flammen: Von dem Wagen blieb nur ein verkohltes Wrack übrig. © Fuldamedia

Der Crash ereignete sich bei Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) meldete.

Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte den Unfall, er sprach wörtlich von einer "Massenkarambolage" mit 14 beteiligten Personen.

Demnach stand ein Wagen im Vollbrand, als die Feuerwehrleute eintrafen. Der Sprecher hob aber hervor, dass alle Unfallbeteiligten sich selbstständig aus ihren Autos hatten befreien können.

Insgesamt seien rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt. Zu etwaigen Verletzen konnte der Sprecher keine genauen Angaben machen: Keine der am Unfall beteiligten Personen habe aber "augenscheinliche Verletzungen" aufgewiesen.