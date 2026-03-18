Kettenreaktion mit tödlichem Ende: Mercedes schleudert über A5 und kollidiert mit Lastzug
Weiterstadt - Tragische Kettenreaktion! Ein tödlicher Unfall auf der A5 hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz von Rettungskräften und Verkehrschaos gesorgt.
Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 20.20 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen.
Demnach verlor ein 57 Jahre alter Autofahrer während der Fahrt die Kontrolle über seinen Mercedes.
In der Folge prallte er mehrfach gegen die Leitplanken, bevor es zur Kollision mit einem Lastzug kam, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war.
Der Mann musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er später seinen schweren Verletzungen.
Neben der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungskräfte sowie die Autobahnmeisterei Darmstadt im Einsatz.
A5 musste nach tödlichem Unfall gesperrt werden
Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt zunächst für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.
Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS