Unfall mit schwer verletztem Lkw-Fahrer auf A5: Grundwasser und Bach verseucht?
Frankfurt am Main - Heftiger Unfall auf der A5 bei Frankfurt! Ein 43-jähriger Mann wurde schwer verletzt, zudem liefen Öl und Diesel-Kraftstoff in großen Mengen aus und verunreinigten womöglich einen Bach sowie das Grundwasser.
Der Crash ereignete sich am späten Montagnachmittag zwischen dem Nordwestkreuz und dem Bad Homburger Kreuz, wie die Frankfurter Polizei am Dienstag mitteilte.
Demnach war ein 43 Jahre alter Mann gegen 17.45 Uhr mit einem Lastwagen in nördlicher Richtung auf der Autobahn unterwegs. Aus noch unklarer Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über den Lkw, der nach rechts von der Fahrbahn abkam.
Der Lastwagen "durchbrach die Schutzplanke und fuhr eine Böschung hinunter, bevor er schließlich auf die Seite kippte", wie ein Sprecher erklärte.
Der 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen.
Er wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in eine nahe liegende Klinik gebracht.
Lastwagen-Crash auf der A5 bei Frankfurt
"Durch den Unfall wurde die Sattelzugmaschine stark beschädigt, wodurch große Mengen Öl und Diesel ausliefen", hieß es weiter.
Die Feuerwehr und Angehörige der Autobahnmeisterei sowie der "Unteren Wasserbehörde" der Stadt Frankfurt konnten eine "mögliche Kontamination des Grundwassers sowie eines in der Nähe befindlichen Bachs" nicht verhindern.
Aus diesem Grund wurde noch am Montagabend nach der Bergung des Lastwagen-Wracks mit "Erd- und Auskofferung-Arbeiten" begonnen.
Der bei dem Crash entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Unfall auf der A5 dauern an.
Titelfoto: 5VISION.NEWS