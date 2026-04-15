A57 nach Lkw-Crash gesperrt - Rettungshubschrauber vor Ort
Moers - Bei einem Unfall mit mindestens zwei Lastwagen auf der A57 bei Moers in Richtung Köln sind am Mittwoch mehrere Personen verletzt worden. Die Polizei warnt vor erheblichen Verkehrseinschränkungen.
Gegen 11.45 Uhr kam es zu dem Crash. Die Unfallursache ist noch unklar. Das hat die zuständige Polizei Düsseldorf mitgeteilt.
Demnach sei eine Person nach ersten Informationen vom Unfallort in einem Fahrzeug eingeklemmt worden. Zwei weitere Menschen seien zudem verletzt worden, heißt es weiter.
Die Feuerwehr ist vor Ort. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen.
Beide Richtungsfahrbahnen sind gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer daher, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa