A57 nach Lkw-Crash gesperrt - Rettungshubschrauber vor Ort

Moers - Bei einem Unfall mit mindestens zwei Lastwagen auf der A57 bei Moers in Richtung Köln sind am Mittwoch mehrere Personen verletzt worden. Die Polizei warnt vor erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle angefordert. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 11.45 Uhr kam es zu dem Crash. Die Unfallursache ist noch unklar. Das hat die zuständige Polizei Düsseldorf mitgeteilt.

Demnach sei eine Person nach ersten Informationen vom Unfallort in einem Fahrzeug eingeklemmt worden. Zwei weitere Menschen seien zudem verletzt worden, heißt es weiter.

Die Feuerwehr ist vor Ort. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen.