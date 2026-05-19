Chaos im Berufsverkehr: Vollsperrung auf der A6 Richtung Mannheim

Sankt Leon-Rot - Autofahrer auf der A6 brauchten am Dienstagmorgen Geduld: Nach einem schweren Unfall wurde die Fahrbahn in Richtung Mannheim komplett gesperrt.

Die Fahrbahn musste zeitweise vollgesperrt werden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Unfall ereignete sich mitten im Berufsverkehr gegen 7.25 Uhr. Nach ersten Angaben der Polizei waren dabei mehrere Fahrzeuge beteiligt. Über die genaue Anzahl der Unfallbeteiligten, den Hergang sowie die Höhe des Sachschadens liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch keine gesicherten Informationen vor.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften und der Polizei ist derzeit an der Unfallstelle im Einsatz.

Zudem ist ein Rettungshubschrauber gelandet, was die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn erforderlich machte. Ob und wie schwer Personen verletzt wurden, ist noch unklar.

Aufgrund der laufenden Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und weitreichenden Staubildungen zu rechnen.