Schwerer Unfall: Rettungsheli landet auf A6 bei Dielheim

Ein schwerer Unfall auf der A6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) fordert derzeit zahlreiche Einsatzkräfte.

Von Johanna Baumann

Dielheim - Ein schwerer Unfall auf der A6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) fordert derzeit zahlreiche Einsatzkräfte.

Die A6 musste voll gesperrt werden.
Eine Person soll laut aktuellem Stand Verletzungen erlitten haben. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim ist derzeit voll gesperrt.

Vor Ort befinden sich Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Der Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn.
"Nähere Informationen zum Unfallgeschehen liegen noch nicht vor", so die Polizei. Es bildete sich ein Rückstau von rund zwei Kilometern.

Titelfoto: Bildmontage: René Priebe / PR-Video

