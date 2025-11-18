Schwerer Unfall: Rettungsheli landet auf A6 bei Dielheim

Dielheim - Ein schwerer Unfall auf der A6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) fordert derzeit zahlreiche Einsatzkräfte.

Die A6 musste voll gesperrt werden. © René Priebe / PR-Video

Eine Person soll laut aktuellem Stand Verletzungen erlitten haben. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim ist derzeit voll gesperrt.

Vor Ort befinden sich Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.