Schwerer Unfall: Rettungsheli landet auf A6 bei Dielheim
Dielheim - Ein schwerer Unfall auf der A6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) fordert derzeit zahlreiche Einsatzkräfte.
Eine Person soll laut aktuellem Stand Verletzungen erlitten haben. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim ist derzeit voll gesperrt.
Vor Ort befinden sich Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.
"Nähere Informationen zum Unfallgeschehen liegen noch nicht vor", so die Polizei. Es bildete sich ein Rückstau von rund zwei Kilometern.
Titelfoto: Bildmontage: René Priebe / PR-Video