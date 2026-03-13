Unfall mit mehreren Autos: A6 voll gesperrt
Mannheim - Die A6 ist nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen voll gesperrt.
Gegen 10 Uhr am Freitag kam es zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zu einem Unfall, teilte die Polizei mit.
Wie viele Fahrzeuge und Beteiligte in den Unfall verwickelt sind, ist aktuell noch unklar. Zum Unfallhergang und ob es Verletzte es gibt, macht die Polizei noch keine Angaben.
Die A6 ist derzeit voll gesperrt. Laut Google Maps staut es sich bereits rund sechs Kilometer.
Ein Rettungshubschrauber, Polizei und Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz. Die Polizei bittet Autofahrer, die Strecke weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: René Priebe/PR-Video