Unfall mit mehreren Autos: A6 voll gesperrt

Mannheim - Die A6 ist nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen voll gesperrt.

An der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber. © René Priebe/PR-Video

Gegen 10 Uhr am Freitag kam es zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zu einem Unfall, teilte die Polizei mit.

Wie viele Fahrzeuge und Beteiligte in den Unfall verwickelt sind, ist aktuell noch unklar. Zum Unfallhergang und ob es Verletzte es gibt, macht die Polizei noch keine Angaben.

Die A6 ist derzeit voll gesperrt. Laut Google Maps staut es sich bereits rund sechs Kilometer.