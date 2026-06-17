Unfall auf A61: Ein Man schwer verletzt, Vollsperrung und Stau

Bad Kreuznach - Ein VW krachte in das Heck eines stehenden Audi: Infolge eines Unfalls auf der A61 bei Bad Kreuznach kam es am Mittwochmorgen zu einer Vollsperrung und "teilweise zu erheblichem Rückstau", wie ein Polizeisprecher sagte.

Unfall auf der A61: Ein 83-jähriger Autofahrer wurde schwer und ein 59-jähriger Fahrer leicht verletzt, beide Männer wurden in Kliniken gebracht. © Weber und Baur Medien- und Pressedienste

Der Crash ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen, teilte die Polizei in Rheinland-Pfalz weiter mit.

Demnach war ein 59 Jahre alter Mann mit einem VW auf der rechten Fahrspur unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache rammte er mit erheblicher Wucht das Heck eines Audi, der zuvor wegen stockendem Verkehr von seinem Fahrer gestoppt worden war.

"Der Audi wurde nach dem Zusammenstoß nach links in die Mittelschutzplanke geschoben, bevor dieser dann schlussendlich mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam", ergänzte der Sprecher.

Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der 83-jährige Audi-Fahrer wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten beide Männer und brachten sie in nahe liegende Krankenhäuser.