Unfall auf A61: Ein Man schwer verletzt, Vollsperrung und Stau
Bad Kreuznach - Ein VW krachte in das Heck eines stehenden Audi: Infolge eines Unfalls auf der A61 bei Bad Kreuznach kam es am Mittwochmorgen zu einer Vollsperrung und "teilweise zu erheblichem Rückstau", wie ein Polizeisprecher sagte.
Der Crash ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen, teilte die Polizei in Rheinland-Pfalz weiter mit.
Demnach war ein 59 Jahre alter Mann mit einem VW auf der rechten Fahrspur unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache rammte er mit erheblicher Wucht das Heck eines Audi, der zuvor wegen stockendem Verkehr von seinem Fahrer gestoppt worden war.
"Der Audi wurde nach dem Zusammenstoß nach links in die Mittelschutzplanke geschoben, bevor dieser dann schlussendlich mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam", ergänzte der Sprecher.
Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der 83-jährige Audi-Fahrer wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten beide Männer und brachten sie in nahe liegende Krankenhäuser.
Vollsperrung der A61 in Richtung Ludwigshafen
Die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen wurde infolge des Crashs für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Es kam auf der A61 sowie auf den Umleitungs-Strecken B41 und L400 "teilweise zu erheblichem Rückstau".
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor. Zur Frage der Unfallursache dauern die Ermittlungen an.
Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 067019190 oder per E-Mail an [email protected] mit den Beamten in Verbindung setzen.
Titelfoto: Weber und Baur Medien- und Pressedienste