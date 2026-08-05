Unfall auf A61: Vier Schwerverletzte und Vollsperrung

Rheinböllen - Ein mit vier Personen besetztes Auto geriet außer Kontrolle: Alles Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, die A61 in Rheinland-Pfalz wurde voll gesperrt!

Vier Schwerverletzte auf der A61 im Rhein-Hunsrück-Kreis: Nach dem Unfall am späten Dienstagabend wurde die Autobahn voll gesperrt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am späten Freitagabend nahe der Anschlussstelle Rheinböllen im Rhein-Hunsrück-Kreis, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach fuhr der Wagen gegen 23.35 Uhr in südlicher Richtung auf der Autobahn. Aus noch unbekannter Ursache geriet das Auto "nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte anschließend", wie ein Sprecher erklärte.

Alle vier Autoinsassen erlitten schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Verwundeten.

Im Anschluss wurden die Verletzten in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.