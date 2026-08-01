Vier Schutzengel haben alle Hände voll zu tun! Golf überschlägt sich auf Autobahn in Hessen

Bad Orb - Riesengroßes Glück im Unglück für alle Beteiligten! Insgesamt vier Menschen hatten bei einem schweren Unfall auf der A66 zwischen Bad Orb und Bad Soden-Salmünster jeweils einen Schutzengel mit im Fahrzeug.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut Angaben der Polizei ist der 25 Jahre alte Fahrer eines VW Golf gegen 2.06 Uhr in der Nacht auf Samstag auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn von hinten mit einem BMW kollidiert.

Der VW schleuderte nach dem Zusammenstoß zunächst über die A66, überschlug sich und kam schlussendlich auf dem Dach zum Stillstand.

Der Fahrer des VW Golf und seine zwei Mitfahrer konnten leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreit werden, der Mann (21) am Steuer des BMW wurde ebenfalls verletzt, allerdings nicht erheblich. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf eine Höhe vor rund 36.000 Euro geschätzt.