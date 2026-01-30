A7 nach Unfall voll gesperrt! Zwei Lkw blockieren die Autobahn

Soltau - Lkw sorgen für Vollsperrung: In der Nacht zu Freitag krachte es auf der A7 - und der Unfall hat noch immer Folgen.

Zwei ineinander geprallte Lkw sorgen für eine Vollsperrung der A7 in Richtung Hamburg. © Polizeiinspektion Heidekreis

Laut den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam ein Lkw mit zwei Anhängern gegen 3 Uhr wegen der glatten Straße rechts von der Autobahn ab.

Der Giga-Liner-Fahrer soll auf der A7 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen sein, als er in Höhe Soltau-Ost von der Straße abkam.

Im Anschluss prallte ein zweiter Lkw gegen einen Anhänger des Giga-Liners, der quer auf der Straße stand. Dadurch verkeilten sich die beiden Lkw ineinander und mit einer Außenschutzplanke.

Laut Angaben der Polizei wurde der 35-jährige Fahrer des zweiten Lkw bei dem Zusammenprall leicht verletzt.