A7 nach Unfall voll gesperrt! Zwei Lkw blockieren die Autobahn

Ein Lkw sorgt für eine Vollsperrung der A7 in Richtung Hamburg. Zwei Lkw sind ineinander geprallt und verkeilten sich mit einer Schutzplanke.

Von Svenja-Marie Kahl

Soltau - Lkw sorgen für Vollsperrung: In der Nacht zu Freitag krachte es auf der A7 - und der Unfall hat noch immer Folgen.

Zwei ineinander geprallte Lkw sorgen für eine Vollsperrung der A7 in Richtung Hamburg.  © Polizeiinspektion Heidekreis

Laut den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam ein Lkw mit zwei Anhängern gegen 3 Uhr wegen der glatten Straße rechts von der Autobahn ab.

Der Giga-Liner-Fahrer soll auf der A7 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen sein, als er in Höhe Soltau-Ost von der Straße abkam.

Im Anschluss prallte ein zweiter Lkw gegen einen Anhänger des Giga-Liners, der quer auf der Straße stand. Dadurch verkeilten sich die beiden Lkw ineinander und mit einer Außenschutzplanke.

Laut Angaben der Polizei wurde der 35-jährige Fahrer des zweiten Lkw bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

Durch den Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von ungefähr 90.000 Euro.

Wegen der komplizierten Bergungsarbeiten ist die A7 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Unfallstelle, bis voraussichtlich 17 Uhr voll gesperrt.

