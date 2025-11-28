Arbeiten dauern an: A7 nach Lkw-Brand teilweise wieder freigegeben

Göttingen - Nach dem Brand eines mit säurehaltigen Produkten beladenen Sattelzugs auf der Autobahn 7 im Süden Niedersachsens dauern die Reinigungsarbeiten an.

Glücklicherweise blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. © Polizei Göttingen

Zwei Fahrstreifen der A7 zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Hannover sind wieder befahrbar, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Der Hauptfahrstreifen bleibe demnach wegen Reinigungsarbeiten weiterhin gesperrt.

Der 53 Jahre alte Fahrer blieb bei dem Unfall am Mittwochabend unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Bergungs- und Umfüllarbeiten laufen laut Polizei seitdem auf Hochtouren. Eine Spezialfirma muss die teilweise beschädigte Ladung kontrolliert umpumpen. Es handelt sich um Gefahrgut.

Nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr einer weiteren Ausbreitung oder einer Gefährdung für Dritte, wie die Polizei mitteilte.