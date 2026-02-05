Schwerer Lkw-Unfall auf der A7: Zitronen verteilen sich über die Fahrbahnen
Nörten-Hardenberg - Blaulicht und Vollsperrung: Am späten Mittwochabend ist auf der A7 ein Lkw umgekippt. Tonnen von Obst verteilen sich noch immer auf der Fahrbahn.
Gegen 21.20 Uhr war der 22 Jahre alte Lkw-Fahrer mit seinem Gespann, was mit mehreren Tonnen Zitronen beladen war, auf der A7 Richtung Hannover unterwegs.
Auf Höhe Northeim (Niedersachsen) platzte plötzlich ein Reifen, woraufhin der Laster ins Schleudern geriet, gegen die Mittelleitplanke krachte und auf die Seite kippte.
Wie die Polizei Göttingen mitteilte, konnte sich der 22-jährige Fahrer glücklicherweise selbst aus dem Fahrerhaus retten und wurde nur leicht verletzt. Er wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.
Seit dem späten Mittwochabend musste die A7 an der Unfallstelle voll gesperrt werden, da sich Obst, Trümmerteile und Betriebsstoffe über die Straße verteilten.
Inzwischen konnten für beide Richtungen je eine Fahrspur freigegeben werden und der Verkehr rollt wieder. Die Reinigungsarbeiten werden weiter fortgesetzt und dauern vermutlich noch bis Donnerstagnacht an.
Der Lkw wurde durch den Unfall komplett zerstört. Die Schadenshöhe konnte noch nicht abgeschätzt werden.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Höckelheim