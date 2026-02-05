Schwerer Lkw-Unfall auf der A7: Zitronen verteilen sich über die Fahrbahnen

Nörten-Hardenberg - Blaulicht und Vollsperrung: Am späten Mittwochabend ist auf der A7 ein Lkw umgekippt. Tonnen von Obst verteilen sich noch immer auf der Fahrbahn.

Ein Obstlaster ist auf der A7 bei Northeim verunfallt. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Höckelheim

Gegen 21.20 Uhr war der 22 Jahre alte Lkw-Fahrer mit seinem Gespann, was mit mehreren Tonnen Zitronen beladen war, auf der A7 Richtung Hannover unterwegs.

Auf Höhe Northeim (Niedersachsen) platzte plötzlich ein Reifen, woraufhin der Laster ins Schleudern geriet, gegen die Mittelleitplanke krachte und auf die Seite kippte.

Wie die Polizei Göttingen mitteilte, konnte sich der 22-jährige Fahrer glücklicherweise selbst aus dem Fahrerhaus retten und wurde nur leicht verletzt. Er wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.

Seit dem späten Mittwochabend musste die A7 an der Unfallstelle voll gesperrt werden, da sich Obst, Trümmerteile und Betriebsstoffe über die Straße verteilten.