Kleinbus mit neun Jugendlichen kracht frontal in Lkw: Ersthelfer leistet Großartiges

Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Im August 2018 war auf der A7 bei Kirchheim in Nordhessen ein Kleinbus mit neun jugendlichen Insassen in einen schweren Frontalzusammenstoß verwickelt. Dass keiner der Beteiligten bleibende Schäden oder sogar Schlimmeres davongetragen hat, grenzt an ein kleines Wunder.

Bärbel Schäfer (62) hat sich mit Opfern und Helfern des "Horrorcrashs auf der A7" unterhalten. © Sat.1/Willi Weber

Vor allem die Einsatzkräfte und hier insbesondere ein Ersthelfer hatten großen Anteil daran, dass das Unglück den Umständen entsprechend einigermaßen glimpflich ausgegangen ist.

Im Rahmen eines "Notruf Spezial" mit dem Titel "Horrorcrash auf der A7: Das Wunder von Kirchheim" sprach Moderatorin Bärbel Schäfer (62) mit Opfern und Helfern.

Am 3. August 2018 befand sich der Kleinbus mit drei jungen Betreuerinnen und sechs minderjährigen Teenagern auf dem Rückweg von einer Freizeit in Norwegen. Plötzlich geriet ein auf der A7 vor ihnen fahrender Lkw ins Schlingern, drehte ein und der Kleinbus krachte frontal ins Führerhaus des Lasters.

Dabei hatten die meisten Insassen großes Glück, standen zwar unter Schock, aber kamen mit leichten Verletzungen davon. Am Schlimmsten erwischt hatte es Betreuerin Alena, die auf dem Beifahrersitz eingeklemmt worden war: Ihr Bein steckte im zusammengestauchten Armaturenbrett fest.

Der nächste Glücksfall hieß Daniel Reuter, der sich ebenfalls gerade auf dem Rückweg aus dem Urlaub befand, Zeuge des Unfalls wurde, anhielt und sofort zu Hilfe eilte. Und als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sowie ausgebildeter Ersthelfer wusste er sofort, was zu tun ist.