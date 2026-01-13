Karambolage auf A7: Feuerwehr schneidet schwer verletzte 73-Jährige aus Wrack

Kempten - Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm eine schwere Karambolage. Insgesamt vier Personen wurden durch den Unfall verletzt, eine Fahrerin sogar schwer.

Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge völlig zerstört. © Markus Dorer / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, war eine 73-jährige Autofahrerin gegen 13.20 Uhr auf der A7 unterwegs und überholte auf dem linken Fahrstreifen gerade einen Lastwagen. Gleichzeitig näherte sich auf derselben Spur ein 22-jähriger Fahrer mit so hoher Geschwindigkeit, dass es zu einem unvermeidbaren Zusammenstoß kam.

Der Wagen des Mannes krachte mit voller Wucht in das Auto der 73-Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des jungen Mannes in die Mittelleitplanke geschleudert, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich im rechten Straßengraben liegen.

Die 73-Jährige wurde durch die Kollision nach vorne gegen das linke Heck eines Lkw geschoben. Ihr Auto war so stark deformiert, dass die Feuerwehr sie nur mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien konnte.

Beide Autos wurden bei dem Unfall völlig zerstört und mussten abgeschleppt werden. Am Lkw entstand zwar Sachschaden, er blieb jedoch fahrbereit. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 90.000 Euro.