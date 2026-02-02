Verunglückter Lkw sorgt für Chaos auf Autobahn im Norden

Schuby - Chaos auf der A7 : Am Montag ist ein Lkw bei Schuby ( Schleswig-Holstein ) verunglückt. In Richtung Norden musste die Autobahn voll gesperrt werden.

Am Montag ist ein Lkw auf der A7 bei Schuby verunglückt. Für die aufwendige Bergung musste die Autobahn voll gesperrt werden. © nordpresse mediendienst/Sebastian Iwersen

Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, waren der Lastwagen und ein Bus gegen 13.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schuby und Tarp aus noch ungeklärter Ursache beinahe miteinander kollidiert.

Zwar kam es nicht zum Zusammenstoß, der Lkw geriet jedoch von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Sattelzug-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Da der Lkw neben der Autobahn zum Stehen gekommen war, konnte der Verkehr zunächst weiter fließen. Am späten Nachmittag begann jedoch die aufwendige Bergung, wegen der die A7 in Richtung Norden voll gesperrt werden musste.

Anschließend bildete sich ein kilometerlanger Stau, auch auf der Umleitungsstrecke herrschte dichter Verkehr.