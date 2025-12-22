Schon wieder! Geisterfahrer auf A72 unterwegs

A72/Vogtland - Erneut war auf der A72 im Vogtland ein Geisterfahrer unterwegs!

Auf der A72 war am Montagmorgen und in der Nacht zu Sonntag ein Geisterfahrer unterwegs. (Symbolfoto) © Tobias Hase/dpa

Gegen 4.20 Uhr meldeten Zeugen einen Geisterfahrer in Richtung Chemnitz.

"Laut Zeugenaussagen war die unbekannte Person mit einem Pkw entgegen der Fahrtrichtung im Bereich zwischen Treuen und Plauen-Ost unterwegs", teilte die Polizei mit.

Bereits in der Nacht zuvor war ein Geisterfahrer auf der A72 unterwegs. Ein dunkles Auto fuhr zwischen dem Dreieck Hochfranken und der Anschlussstelle Pirk in Richtung Leipzig. Es soll sich um einen SUV oder Kombi gehandelt haben.

Es kam glücklicherweise in beiden Fällen nicht zu einem Unfall.