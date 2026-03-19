Stau nach Unfall auf A72: Škoda kracht auf Cupra

Rochlitz - Ein schwerer Unfall sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Stau auf der A72 .

Der Škoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte auf den Cupra. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachte es gegen 13.50 Uhr nahe der Anschlussstelle Rochlitz in Richtung Penig in Richtung Hof.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren mehrere Autos nahezu zeitgleich auf die Autobahn auf, darunter auch ein Cupra-Fahrer.

Dieser zog offenbar unmittelbar von der rechten auf die mittlere Spur, auf der ein Škoda herangefahren kam.

Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Cupra auf.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Dass drei Personen bei dem Unfall verletzt wurden, konnte die Polizei derzeit nicht bestätigen.

Am Škoda entstand ein massiver Frontschaden, während der Cupra im Heckbereich stark beschädigt wurde. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.