Unfall auf A72 bei Leipzig: Fahrbahn Richtung Chemnitz voll gesperrt
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Zwenkau - Crash auf der A72 in der Nähe von Leipzig! Die Fahrbahn Richtung Chemnitz war voll gesperrt.
Ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig bestätigte auf TAG24 den Unfall.
Was genau passiert ist, ist aber noch völlig unklar. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.
Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr im Baustellenbereich zwischen der Überleitung Zwenkau und Rötha.
Ein LKW und ein Auto sollen involviert gewesen sein.
Ob es Verletzte gibt und wie schwer diese verletzt sind, konnte noch nicht gesagt werden. Die Fahrbahn Richtung Chemnitz war voll gesperrt und es staute sich. Seit circa 16.30 Uhr fließt der Verkehr wieder.
Mehr dazu in Kürze bei TAG24.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa