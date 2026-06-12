Unfall auf A72 bei Leipzig: Fahrbahn Richtung Chemnitz voll gesperrt

Zwenkau - Crash auf der A72 in der Nähe von Leipzig ! Die Fahrbahn Richtung Chemnitz war voll gesperrt.

An der Anschlussstelle Zwenkau kam es zu einem Unfall. Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig bestätigte auf TAG24 den Unfall.

Was genau passiert ist, ist aber noch völlig unklar. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr im Baustellenbereich zwischen der Überleitung Zwenkau und Rötha.

Ein LKW und ein Auto sollen involviert gewesen sein.