Glätte-Alarm auf A72 in Sachsen: Lkw-Anhänger kippt um, Autobahn gesperrt!

Neukirchen/Erzgebirge - Glätte-Alarm auf der A72 im Erzgebirge ! In der Nacht auf Dienstag ging auf der Autobahn nichts mehr. Ein Lkw-Anhänger kippte um und blockierte die Fahrbahn. Es folgte eine stundenlange Sperrung.

Hier ging in der Nacht auf Dienstag nichts mehr: Die A72 musste nach einem Unfall in Richtung Chemnitz komplett gesperrt werden. © André März

Der Unfall geschah gegen 2.15 Uhr zwischen der Abfahrt Stollberg-Nord und Rastplatz "Am Neukirchener Wald". Weil die Autobahn durch Schnee und Eis spiegelglatt war, kam offenbar ein Lkw ins Schleudern. Dabei kippte sein Anhänger auf die A72.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle. Die Autobahn wurde in Richtung Chemnitz komplett gesperrt.