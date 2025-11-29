A73 nach Unfall gesperrt: Mercedes kracht gegen Leitplanke
Fürth - Nach einem Unfall auf der A73 in Mittelfranken musste die Autobahn in Richtung Bamberg zeitweise gesperrt werden.
Der Unfall passierte zwischen Fürth-Ronhof und Fürth-Steinach, teilte die Polizei mit.
Ein Mercedes prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb dann auf der linken Spur stehen.
Ersten Informationen zufolge hatte der Fahrer wohl einen medizinischen Notfall. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.
Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Bamberg und mahnt Autofahrer eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge bilden.
Derweil staute sich der Verkehr zwischen Fürth und Steinach über mehrere Kilometer. Autofahrer mussten auf der Strecke mit rund einer Dreiviertelstunde Verspätung rechnen.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald