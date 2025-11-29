A73 nach Unfall gesperrt: Mercedes kracht gegen Leitplanke

Fürth - Nach einem Unfall auf der A73 in Mittelfranken musste die Autobahn in Richtung Bamberg zeitweise gesperrt werden.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Insassen des Unfallautos. © NEWS5 / David Oßwald

Der Unfall passierte zwischen Fürth-Ronhof und Fürth-Steinach, teilte die Polizei mit.

Ein Mercedes prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb dann auf der linken Spur stehen.

Ersten Informationen zufolge hatte der Fahrer wohl einen medizinischen Notfall. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Bamberg und mahnt Autofahrer eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge bilden.