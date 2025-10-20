A8 am Albaufstieg wieder frei: Doch die nächste Sperrung steht bevor

Stuttgart - Reisende in Richtung Süden können die A8 am steilen Albaufstieg nach tagelanger Sperrung wieder nutzen. Doch die nächste Sperrung steht schon fest.

Der Verkehr am Albabstieg in Richtung Süden rollt wieder. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Seit 5 Uhr rollt der Verkehr laut Autobahn Gesellschaft des Bundes zwischen Mühlhausen im Täle und Merklingen in Fahrtrichtung München wieder.

Wegen Arbeiten an der Fahrbahn, an Brücken und an Geländern wird derselbe Streckenabschnitt gen Süden ein weiteres Mal übers letzte Wochenende im Oktober gesperrt. Von Freitag (31. Oktober, 21 Uhr) bis Montag (3. November, 5 Uhr) ist auch dann der Albaufstieg komplett dicht.

Die Gegenrichtung - also der Albabstieg in Richtung Stuttgart/Karlsruhe - ist nach Angaben nach wieder nicht betroffen.

Der Fernverkehr wird ab dem Autobahnkreuz Weinsberg großräumig umgeleitet, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH, nämlich über die A6 und A7 zurück auf die A8 Richtung München oder über die A7 Richtung Füssen.

Für den regionalen Verkehr sei eine Umleitung ab der Anschlussstelle Wendlingen eingerichtet. Sie führt über die B313 und B10 zur Anschlussstelle Ulm-West. Von dort aus könnten Autofahrende wieder auf die A8 Richtung München auffahren.