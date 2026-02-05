Acht Autos verunfallen auf A8 bei Pforzheim: Sperrung hält bis in den Abend an

Pforzheim - Nach einem Auffahrunfall auf der A8 bei Pforzheim ist es zu einer Sperrung in beide Fahrtrichtungen gekommen. Am frühen Donnerstagabend konnte die Strecke i n Richtung Karlsruhe wieder freigegeben werden.

Auf der A8 bei Pforzheim kam es am Nachmittag zu Stau und stockendem Verkehr. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Die Sperrung auf der Fahrbahn Richtung Stuttgart blieb bestehen. Bei dem Unfall seien nach bisherigen Erkenntnissen acht Fahrzeuge beteiligt gewesen. Einige davon seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden.

Verletzte gab es nach bisherigen Informationen keine. Am Nachmittag hatte sich nach Daten von Google Maps in beide Richtungen ein Stau von etwa elf Kilometern gebildet. Die Bergungsarbeiten sollen bis in den Abend andauern, so die Polizei.

Der Unfall passierte im Bereich der neuen Lärmeinhausung – bis zum Abschluss der Bauarbeiten wird der Verkehr dort in beide Richtungen über eine neue, eigentlich dreispurige Trasse geführt.

Damit die Rettungskräfte wegen der Enge an die Unfallstelle auf der Fahrbahn Richtung Stuttgart gelangen, musste auch die Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt werden. So sieht es das Rettungskonzept vor.