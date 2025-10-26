Auto überschlägt sich auf A8: Autobahn muss kurzzeitig voll gesperrt werden
Karlsruhe - Plötzlich überschlug sich der Kleinwagen, landete auf dem Dach: Am Sonntagnachmittag kam es zu dem Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Die Autobahn musste aufgrund der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden.
Das Unglück geschah gegen 17 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Karlsbad.
Warum sich das Auto überschlug, war zunächst unklar. Es soll aber kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen sein.
Zum Glück konnte sich der Fahrer ohne Hilfe aus dem Unfallfahrzeug befreien.
Er sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Karlsruhe am Abend gegenüber TAG24 mit.
Nähere Informationen lagen gegen 19.15 Uhr aber noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Waldemar Gress / EinsatzReport24