Auto überschlägt sich auf A8: Autobahn muss kurzzeitig voll gesperrt werden

Karlsruhe - Plötzlich überschlug sich der Kleinwagen, landete auf dem Dach: Am Sonntagnachmittag kam es zu dem Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Die Autobahn musste aufgrund der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden.

Das Auto wurde nach dem Unfall wieder von der Feuerwehr umgedreht. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Das Unglück geschah gegen 17 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Karlsbad.

Warum sich das Auto überschlug, war zunächst unklar. Es soll aber kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen sein.

Zum Glück konnte sich der Fahrer ohne Hilfe aus dem Unfallfahrzeug befreien.