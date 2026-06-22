Gefahrgut-Alarm, Explosion nicht ausgeschlossen! Offizielle Warnung ausgesprochen

Wiesensteig - Ein Lastwagen mit entzündlichem Gefahrgut ist am Montagnachmittag auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) wegen eines Defekts liegen geblieben. Bei dem Stoff handelt es sich um organisches Peroxid, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Laster noch in die Luft fliegt. © Jason Tschepljakow/dpa

"Es ist nicht auszuschließen, dass die unter Druck stehenden Gefahrstoffbehälter sich entzünden und explosiv entladen", teilte auch das Landratsamt Göppingen mit.

Bei der derzeitigen Witterungslage ist davon auszugehen, dass dadurch unmittelbare Waldbrandgefahr besteht.

Inzwischen wurde eine offizielle Warnung zum Gefahrgut-Lkw herausgegeben. Die Bevölkerung wird aufgefordert, den Bereich rund um den Lämmerbuckeltunnel in einem Radius von 150 Metern umgehend zu verlassen und das Gebiet bis auf Weiteres zu meiden.

Zudem sollten keine brennenden Zigaretten oder Streichhölzer weggeworfen werden.

Fenster und Türen sind geschlossen zu halten, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet bleiben.