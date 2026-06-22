Gefahrgut-Alarm, Explosion nicht ausgeschlossen! Offizielle Warnung ausgesprochen
Von Tatjana Bojic und Paulina Sternsdorf
Wiesensteig - Ein Lastwagen mit entzündlichem Gefahrgut ist am Montagnachmittag auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) wegen eines Defekts liegen geblieben. Bei dem Stoff handelt es sich um organisches Peroxid, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
"Es ist nicht auszuschließen, dass die unter Druck stehenden Gefahrstoffbehälter sich entzünden und explosiv entladen", teilte auch das Landratsamt Göppingen mit.
Bei der derzeitigen Witterungslage ist davon auszugehen, dass dadurch unmittelbare Waldbrandgefahr besteht.
Inzwischen wurde eine offizielle Warnung zum Gefahrgut-Lkw herausgegeben. Die Bevölkerung wird aufgefordert, den Bereich rund um den Lämmerbuckeltunnel in einem Radius von 150 Metern umgehend zu verlassen und das Gebiet bis auf Weiteres zu meiden.
Zudem sollten keine brennenden Zigaretten oder Streichhölzer weggeworfen werden.
Fenster und Türen sind geschlossen zu halten, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet bleiben.
Feuerwehr evakuiert Menschen aus ihren Wohnungen
In der Ortschaft Wiesensteig hat die Feuerwehr bereits rund 300 Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern evakuiert. Sie kommen unter anderem in einer Turnhalle unter, sagte ein Feuerwehrsprecher.
Die Feuerwehr habe versucht, das Fahrzeug zu kühlen, jedoch dann Abstand davon genommen. Jetzt werde geklärt, was zu tun sei.
Die Autobahn in Richtung München ist demnach gesperrt zwischen Mühlhausen und Hohenstadt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
Wegschaffen des Lkws derzeit nicht möglich
Wie das Landratsamt Göppingen weiter mitteilte, manövrierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den defekten Lastwagen aus einem unmittelbar für die Bevölkerung gefährlichen Bereich auf einen Parkplatz vor dem Lämmerbuckeltunnel.
Ein weitergehendes Wegschaffen des Lastwagens sei derzeit aus technischen Gründen nicht möglich.
In der Feuerwehrleitstelle sei ein Krisenstab eingerichtet. Um 17.30 Uhr wurde eine außergewöhnliche Einsatzlage für die Gemeinden Hohenstadt, Mühlhausen im Täle und Wiesensteig festgestellt.
Zur Betreuung und gegebenenfalls medizinischen Versorgung der im Stau stehenden Personen seien Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes hinzugezogen worden. Laut dem Landratsamt sind rund 250 Rettungskräfte vor Ort.
Erstmeldung: 18.37 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.52 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Jason Tschepljakow/dpa