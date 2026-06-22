Gefahrgut-Alarm, Explosion nicht ausgeschlossen! Ortschaft an A8 evakuiert

Wiesensteig - Ein Lastwagen mit entzündlichem Gefahrgut ist am Montagnachmittag auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) wegen eines Defekts liegen geblieben. Bei dem Stoff handelt es sich um organisches Peroxid, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Laster noch in die Luft fliegt. © Jason Tschepljakow/dpa

"Es ist nicht auszuschließen, dass die unter Druck stehenden Gefahrstoffbehälter sich entzünden und explosiv entladen", teilte auch das Landratsamt Göppingen mit.

Bei der derzeitigen Witterungslage ist davon auszugehen, dass dadurch unmittelbare Waldbrandgefahr besteht.

In der Ortschaft Wiesensteig werden nach Auskunft der dortigen Feuerwehr derzeit rund 100 Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern evakuiert. Sie kommen in einer Turnhalle unter, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr habe versucht, das Fahrzeug zu kühlen, jedoch dann Abstand davon genommen. Jetzt werde geklärt, was zu tun sei.

Die Autobahn in Richtung München ist demnach gesperrt zwischen Mühlhausen und Hohenstadt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.