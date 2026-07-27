Hier brauchen die Fahrzeuge Flügel: Massenweise Red-Bull-Dosen auf Autobahn

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Ein Sattelzug auf der A8 in Richtung Karlsruhe seine Ladung verloren. Hunderte Red-Bull-Dosen blockierten die Fahrstreifen nach einem Vorfall.

Von Martin Gaitzsch

Pforzheim - Dosen-Chaos auf der Autobahn! Ein Sattelzug hat am Montagabend auf der A8 in Richtung Karlsruhe seine Ladung verloren. Es handelte sich um unzählige Red-Bull-Büchsen.

Die Ladung des Sattelzugs - jede Menge Red-Bull-Dosen - fiel aus dem Fahrzeug auf die Autobahn.
Die Ladung des Sattelzugs - jede Menge Red-Bull-Dosen - fiel aus dem Fahrzeug auf die Autobahn.  © Waldemar Gress/Einsatzreport24

In Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Süd verlor der Lkw-Fahrer gegen 18 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilte eine Sprecherin des Autobahnpolizeireviers Pforzheim gegenüber TAG24 mit.

Nach Informationen von "Einsatz-Report24"-geriet das Fahrzeug ins Schlingern, dabei verrutschte die Getränkeladung und fiel auf die Autobahn.

Der Sattelzug kam ohne Unfall zum Stillstand. Dafür hatte sich die Ladung auf alle drei Fahrspuren verteilt.

Unfall A8: Große Schäden durch Brand: A8 muss nochmal gesperrt werden
Unfall A8 Große Schäden durch Brand: A8 muss nochmal gesperrt werden

Laut Polizei rollt der Verkehr momentan auf einer Fahrspur am Ort des Geschehens vorbei.

Für die Aufräumarbeiten und Reinigung kann eine Vollsperrung notwendig werden.
Für die Aufräumarbeiten und Reinigung kann eine Vollsperrung notwendig werden.  © Waldemar Gress/Einsatzreport24

Es könne sein, dass für die Reinigung der Autobahn die A8 noch einmal voll gesperrt werden müssen, sagte die Sprecherin.

Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Titelfoto: Waldemar Gress/Einsatzreport24

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