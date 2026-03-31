Lkw-Unfall auf A8: Sattelzug rast über Feld und durchbricht Wildschutzzaun

Anger - Am Montagnachmittag kam es aufgrund eines schweren Lkw- Unfalls zu einem großen Stau auf der A8 im Berchtesgadener Land. Gegen 16.30 Uhr kam ein slowenischer Sattelzug, der Holz von Österreich nach Deutschland transportierte, von der Fahrbahn ab und erst rund 40 Meter weiter im weichen Erdboden zum Stillstand.

Der Lkw raste über ein Feld. © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Die Bergung in Anger gestaltete sich deutlich schwieriger als gedacht, so die Polizei: Der weiche Acker machte ein Heranfahren unmöglich.

Stattdessen öffnete die Autobahnmeisterei an einer Stelle den Wildschutzzaun. Mit zwei Spezialfahrzeugen wurde der Lkw in einer rund zweistündigen Aktion zurück auf die Fahrbahn gezogen.

Für die Bergung musste die Autobahn auf eine Spur verengt werden – es bildete sich ein Stau von etwa 5,5 Kilometern. Für Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr wurde die Strecke später sogar für rund 30 Minuten voll gesperrt. 21 Einsatzkräfte entfernten dabei große Mengen Erde vom Lkw, bevor er abgeschleppt werden konnte.

Es ist bereits der dritte Lkw-Unfall in diesem Abschnitt zwischen Chiemsee und der Salzburger Landesgrenze innerhalb weniger Tage.

Glück im Unglück: Statt gegenzulenken und zurück auf die Straße zu geraten, fuhr der Fahrer kontrolliert geradeaus weiter. Der Lkw stürzte eine Böschung hinab, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam erst nach rund 40 Metern auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.