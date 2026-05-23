Schwerer Unfall auf A8: Geisterfahrer verursacht Massenkarambolage

Übersee - Ein Geisterfahrer hat am Samstagnachmittag eine Massenkarambolage auf der A8 in Oberbayern verursacht.

Auf der A8 hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, gingen um kurz nach 14 Uhr mehrere Notrufe wegen eines Falschfahrers auf der A8 ein.

Demnach war der Autofahrer auf der Richtungsfahrbahn München in Richtung Salzburg zwischen den Anschlussstellen Grabenstätt und Übersee unterwegs.

Unmittelbar nach den ersten Notrufen ging eine Meldung über einen schweren Verkehrsunfall ein. Wie sich herausstellen sollte, war der Geisterfahrer daran beteiligt.

Mehrere Autos sind laut Polizei in den Crash verwickelt. Es gibt mehrere Verletzte.

"Über die Anzahl der beteiligten Pkw und Personen beziehungsweise der Schwere der Verletzungen kann bisher noch keine Aussage getroffen werden", so die Behörde.