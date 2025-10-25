Unfall-Serie auf A8: Sperrungen, ein Verletzter und Stau
Pforzheim - In den letzten Stunden hatten die Einsatzkräfte auf der A8 bei Pforzheim alle Hände voll zu tun. In der Nacht und am Morgen kam es zu insgesamt drei Unfällen. Während zwei davon für die Fahrer glimpflich ausging, erlitt der Fahrer des nächtlichen Crashs Verletzungen.
Wie ein Sprecher der Pforzheimer Polizeidirektion auf TAG24-Anfrage bestätigt, ereignete sich gegen 2.25 Uhr der erste Unfall.
Ein BMW-Fahrer (23) war zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West unterwegs gewesen, als er auf der Gefällestrecke plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Grund seien dabei laut Polizei die Witterung und die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen.
Der 23-Jährige prallte mit seinem Auto rechts in die Leitplanke und schleuderte dann nach links in die Betonleitwand, gegen die er mehrfach krachte. Durch die Aufpralle wurde ein Teil der Vorderachse abgerissen und die Trümmerteile inklusive rechtes Rad verteilten sich auf allen Fahrspuren.
Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A8 voll gesperrt werden. Der BMW-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.
Drei Unfälle auf A8 legen Autobahn mehrfach lahm
Gegen 7.14 Uhr knallte es erneut - allerdings auf der Fahrbahn Richtung Karlsruhe. Ein Kleintransporter hatte sich überschlagen und war auf dem Dach auf dem Grünstreifen gelandet. Verletzt wurde dabei niemand.
Auch bei diesem Unfall musste die komplette Autobahn bis etwa 9 Uhr gesperrt werden. Aktuell sei laut Polizeisprecher noch der rechte Fahrstreifen dicht.
Wenig später, um 7.48 Uhr, drehte sich aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Auto auf der linken Spur und kam dort zum Stehen. Das Fahrzeug wurde mittlerweile geborgen. Die Rettungsmaßnahmen und die Sperrung des linken und mittleren Fahrstreifen dauerten bis etwa 9.30 Uhr an. Auch bei diesem Crash gab es keine Verletzten.
Da der Verkehr nicht abgeleitet wurde, entwickelte sich rasch ein Rückstau.
Titelfoto: Bildmontage: Tim Müller / EinsatzReport24 (2)