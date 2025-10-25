Unfall-Serie auf A8: Sperrungen, ein Verletzter und Stau

Pforzheim - In den letzten Stunden hatten die Einsatzkräfte auf der A8 bei Pforzheim alle Hände voll zu tun. In der Nacht und am Morgen kam es zu insgesamt drei Unfällen. Während zwei davon für die Fahrer glimpflich ausging, erlitt der Fahrer des nächtlichen Crashs Verletzungen.

In der Nacht verunglückte ein 23-Jähriger mit seinem BMW auf der A8. Das Auto wurde im vorderen Bereich stark beschädigt. © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie ein Sprecher der Pforzheimer Polizeidirektion auf TAG24-Anfrage bestätigt, ereignete sich gegen 2.25 Uhr der erste Unfall.

Ein BMW-Fahrer (23) war zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West unterwegs gewesen, als er auf der Gefällestrecke plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Grund seien dabei laut Polizei die Witterung und die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen.

Der 23-Jährige prallte mit seinem Auto rechts in die Leitplanke und schleuderte dann nach links in die Betonleitwand, gegen die er mehrfach krachte. Durch die Aufpralle wurde ein Teil der Vorderachse abgerissen und die Trümmerteile inklusive rechtes Rad verteilten sich auf allen Fahrspuren.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A8 voll gesperrt werden. Der BMW-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.