Betrunken als Geisterfahrerin unterwegs: Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Wolnzach - Eine betrunkene Geisterfahrerin hat Sonntagnacht auf der A9 und der A93 im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen die 48-Jährige wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei stoppte die Geisterfahrerin. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Mehrere Autofahrer hatten gegen 0.30 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das auf der Autobahn 9 in falscher Richtung unterwegs war.

Die Frau fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf der Richtungsfahrbahn nach München, obwohl sie in Richtung Berlin unterwegs war.

Am Autobahndreieck Holledau wechselte sie auf die A93 und setzte ihre Fahrt ebenfalls als Geisterfahrerin fort. Zunächst kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Später musste auch ein Streifenwagen der Verkehrspolizei ausweichen, um einen Crash zu verhindern.

Schließlich stoppten Einsatzkräfte das Auto südwestlich von Wolnzach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit.